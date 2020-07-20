«Кинотавр» впервые проведет офлайн питчинг сериалов

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба смотра.

Очная защита сериальных проектов войдет в деловую программу 31-го Открытого российского фестиваля «Кинотавр». Питчинг сериальных проектов – новый формат индустриального мероприятия, говорится в сообщении.

Впервые авторы из шорт-листа финалистов смогут напрямую представить свои проекты главным российским сервисам и онлайн-платформам. Участвовать в питчинге приглашены «Яндекс.Студия», more.tv, Premier, Okko, ivi, Start и МТС, рассказали в пресс-службе.

Заявки на конкурс будут приниматься до 9 августа. От конкурсантов требуется представить синопсис первого сезона, краткое описание проекта, подробное описание героев и мира, а также сценарий пилотной серии. Автору не нужно иметь профессиональное образование, а также опыт работы в кино- или телеиндустрии.

Список финалистов, которых пригласят на «Кинотавр» для публичной защиты проектов, будет объявлен в конце августа. Победитель питчинга будет назван уже в Сочи.