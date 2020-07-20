Победителям нового сезона «Большого балета» вручат Хрустальный пуант

Об этом сообщает телеканал «Россия – Культура».

Ведущими четвертого сезона проекта «Большой балет» станут лауреат Государственной премии Российской Федерации Светлана Захарова и оперный певец, дважды лауреат премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков.

В предыдущих сезонах участниками «Большого балета» были Кимин Ким, Сергей Полунин, Владислав Лантратов, Ольга Смирнова, Артем Овчаренко, Анна Тихомирова, Игорь Цвирко, Дарья Хохлова, Виктор Лебедев, Анастасия Соболева и другие танцовщики.

В 2020 году в проекте примут участие 8 пар молодых артистов балета, представляющие ведущие театров страны. Они покажут свои сильные стороны, артистизм, технику исполнения и оригинальность.

Оценивать конкурсантов будет жюри, в состав которого вошли прима-балерина Мариинского театра, народная артистка России Диана Вишнёва, народный артист России Фарух Рузиматов, заслуженный артист России, хореограф Алексей Мирошниченко и худрук балета Новосибирского театра оперы и балета Денис Матвиенко.

Куратором проекта стал российский хореограф и танцовщица Софья Гайдукова. Победителей ждет главный приз – скульптура Хрустальный пуант, выполненная в старинной технике пат-де-вер («тесто из стекла») французской мануфактурой Daum и предоставленной партнером проекта «Большой балет» компанией Mercury.