Московские власти восстановят дубовые витражи Большого Каменного моста

О ходе капремонта моста рассказал заммэра столицы Петр Бирюков, сообщает «Интерфакс».

В ходе работ отреставрируют чугунные элементы ограждения моста, а также его гранитную облицовку и фонари. Кроме того, московские власти решили воссоздать исторические дубовые витражи, говорится в сообщении.

На период ремонта, рассчитанный до конца 2021 года, движение по мосту не будет прекращаться. Места работ будут отгораживаться, на свободных полосах появится временная разметка. Благодаря этому сохранится по две полосы движения в каждом направлении.

«Работы предстоят масштабные, фактически сооружение пересоберут заново, при этом мост продолжит функционировать, полностью закрывать его не будут», – пояснил Бирюков. По словам чиновника, такой формат работ позволяют вести новые технологии, уже опробованные в ходе капремонта Большого Москворецкого моста.