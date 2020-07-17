Фильм о Винсенте Ван Гоге откроет серию бесплатных передач Okko о мастерах и музеях

Мультимедийный сервис запускает проект «Открытие музеев», сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра.

В рамках проекта зрители бесплатно смогут посмотреть онлайн-трансляции музейных шоу, рассказывающих о легендарных мастерах изобразительного искусства, а также кинопутешествия по самым посещаемым художественным галереям мира – Эрмитажу, Прадо, Уфицци и другим.

Первым в цикле станет фильм о Винсенте Ван Гоге. В течение трех месяцев каждый понедельник, когда в музеях традиционный выходной день, на платформе Okko можно будет бесплатно посмотреть один из фильмов проекта.

Онлайн-показ музейного шоу «Ван Гог: Золото и лазурь» состоится 20 июля. Бесплатные показы будут проходить с 19:00 до 00:00 мск.

Зрители увидят шоу о галерее Уффици во Флоренции, Национальном музее Прадо в Испании и петербургском Эрмитаже, о соборе Святого Петра и Патриарших базиликах Рима. Кроме того, пользователи ознакомятся с вехами творческих биографий Караваджо, Боттичелли, Ван Гога, Тинторетто, Климта, Гогена, Шиле, Моне и Фриды, рассказали в пресс-службе.