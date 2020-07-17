Дягилевский фестиваль в Перми поделили на отдельные мероприятия

Об этом сообщили в пермском оперном театре.

Проведение фестиваля в августе и в ближайшие месяцы решили отменить из-за ситуации с распространением коронавируса. В то же время принято решение провести отдельные мероприятия фестиваля в течение 2020 года, поясняется в сообщении.

Ситуация с коронавирусом в Перми все еще остается нестабильной, поэтому в ближайшие месяцы проведение Дягилевского фестиваля могло бы быть рискованным, отметили в театре. Программа фестиваля была полностью сформирована, прошли подготовительные мероприятия, однако организаторы были вынуждены отказаться от его проведения в августе, как планировалось ранее.

«Теодор Курентзис и правительство Пермского края договорились о том, что фестиваль претерпит изменения и пополнится событиями, которые будут проходить в течение года», – подчеркнули в театре.

Мероприятия основной программы прошедшего фестиваля пройдут осенью, предваряющие следующий фестиваль – зимой. Проведение полномасштабного Международного Дягилевского фестиваля будет и дальше ежегодным, традиционно в мае или июне, отмечается в сообщении.