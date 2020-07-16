Создатели мини-сериала «Чернобыль» брали пример с мультикультурности СССР

Разговор с режиссером мини-сериала Йоханом Ренком приводит NME.

По словам Ренка, акценты в фильмах – «невероятная глупость, о которой даже думать смешно». Режиссер усомнился, что актеры станут больше похожи на русских, если будут плохо говорить по-английски.

Сценарист Крэйг Мазин добавил к его словам, что зрители, больше всего обрадовавшиеся выбору актеров шоураннерами, оказались русскоязычными. «Я не слышал от них ни одной жалобы по этому поводу», – отметил он.

По словам Мазина, всем известно, что в составе СССР было входило национальных республик и этнических групп. «Поэтому мы сказали нашим актерам, чтобы они говорили так, как привыкли, независимо от наличия или отсутствия акцента», – сказал Мазин.

Шоураннер вспомнил о своей работе со шведским актером Стелланом Скарсгардом, исполнившим в сериале роль заместителя председателя Совета Министров СССР Бориса Щербины.

«Шведский английский звучит очень по-американски, а не по-британски, поэтому мы попросили Скарсгарда притвориться, что он не умеет говорить по-английски, и больше выдать шведского акцента. Мы подошли к этому вопросу мультикультурно, как в Советском Союзе», – рассказал Крэйг Мазин.