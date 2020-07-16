Чернокожий британский актер выступил против «антирасистской цензуры»

Об этом Идрис Эльба заявил в интервью Radio Times.

Комментируя массовые протестыв после убийства Джорджа Флойда, после которых многие комедийные сериалы оказались исключены из медиатек Netflix, BBC и BritBox, актер заметил, что не согласен с тенденцией цензурировать старые ситкомы в рамках «борьбы с расизмом».

По словам Эльбы, он остается непоколебимым приверженцем свободы слова. «Думаю, что вместо ограничений нужно ввести рейтинговую систему, которая будет предупреждать зрителей о том, что в некоторых фильмах или шоу имеют место оскорбительные точки зрения. Чтобы высмеивать истину, нужно эту истину знать», – заявил актер.

Чтобы прогресс продолжался, людям нужна свобода слова, подчеркнул Идрис Эльба. При этом зрителям нужно осознавать, на что они идут, отметил он.

«Я не верю в цензуру. Мы нуждаемся в праве говорить все, что хотим. В конце концов, именно мы творим историю», – подчеркнул актер. Для продвижения разнообразия людям нужно прежде всего изменить свое отношение к имеющимся проблемам, так как на первом месте стоит приход к терпимости, отметил Эльба.