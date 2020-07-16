Курские власти объявили открытый конкурс на редизайн улицы Ленина

Первый этап стартовал 16 июля, сообщают «Курские известия».

Конкурс на лучшее решение архитектурно-художественной концепции внешнего облика улицы Ленина связан с разработкой дизайн-кода, говорится в сообщении. К участию приглашаются проектные коллективы, архитектурные мастерские и бюро, профессиональные архитекторы и временные творческие группы.

Заявки принимаются до 3 сентября по электронной почте администрации или предоставляются лично в комитет. По итогам конкурса будет выбрана лучшая архитектурно-художественная концепция.

В нее должно входить комплексное обустройство фасадов зданий, в том числе оформление входных групп, колористическое решение, размещение кондиционеров, оформление ограждений и остекления балконов и лоджий, информационные конструкции на зданиях, строениях и сооружениях улицы. Также эксперты должны разработать праздничное оформление и ночную подсветку фасадов сооружений.

В каждом этапе конкурса будут определены по 3 победителя. Приз за первое место составляет 250 тысяч рублей, за второе – 150 тысяч, за третье - 100 тысяч. Второй этап пройдет с 17 сентября по 4 декабря.