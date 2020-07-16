Купленный Сбербанком «Союзмультфильм» будет снимать сериал со Сберкотом

Об этом сообщила на пресс-конференции глава правления студии Юлиана Слащева.

По ее словам, образ Сберкота разработан Сбербанком. Сейчас в студии анализируют возможность начать его съемки.

«Мы эту историю вместе хотим развить, в том числе сейчас думаем про анимационный сериал про Сберкота, который заживет настоящей анимационной жизнью», – рассказала на пресс-конференции Слащева.

Ранее Сбербанк и «Союзмультфильм» объявили о создании совместного предприятия. В ходе первого этапа банк намерен инвестировать в проект более 1 млрд рублей, сообщалось в совместном релизе компаний.