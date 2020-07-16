«Большие гастроли-онлайн» продолжит «Женитьба» Кемеровского Театра драмы Кузбасса

Трансляция прямого эфира постановки пройдет 18 июля в 19.00, сообщает пресс-служба проекта.

Пьесе «Женитьба» Н.В. Гоголя в этом году исполняется 185 лет, отмечается в сообщении.

«Спектакль по знаменитой комедии Николая Гоголя о хорошем, важном и крайне ответственном деле – женитьбе. Как выйти замуж и не прогадать? Как жениться: по любви или по расчёту? Почему хорошее дело браком не назовут? И при чём здесь любовь? Заневестилась Агафья Тихоновна. И хоть хороша собой девица, приданое богатое, а выбрать жениха не так просто. "Я думаю, лучше всего кинуть жребий", – вся в сомнениях невеста, вокруг которой роятся женихи», – говорится в описании постановки.

Спектакль был поставлен в рамках Международного театрального проекта «Кузбасс-Финляндия» в сотрудничестве с главным режиссёром Театра Чёрного и Белого финского города Иматра Камраном Шахмарданом.

Режиссёр-постановщик – Камран Шахмардан, художник-постановщик – Валерий Полуновский (Санкт-Петербург). Роли исполняют Наталья Амзинская, народная артистка РФ Лидия Цуканова, Наталья Юдина, Александр Измайлов и другие.

Премьера спектакля прошла 29 апреля 2014 года. Продолжительность –2 часа 28 минут.