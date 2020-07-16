Об этом говорится в сообщении компании в Facebook.

Компания CoolConnections – российский дистрибутор авторского кино. В сообщении говорится о создании нового онлайн-кинотеатра, в котором будут транслироваться картины, не предназначенные для массового зрителя.

«За гoды рабoты мы прoвели в Рoссии и СНГ сoтни фестивалей и пoказали на кинoэкранах бoлее тысячи важных фильмoв сo всех кoнтинентoв. Насталo время дoпoлнить кинoтеатральную активнoсть oнлайн-премьерами: границ для искусства кинo не дoлжнo существoвать», - говорится в сообщении.

Сервис Cool Play позволит увидеть лучшие образцы независимого, молодого и острого авторского кино. Кроме того, там будут проводиться фестивальные демонстрации фильмов.

Сейчас в онлайн-кинотеатре уже доступны две картины. Это «Соллерс-пойнт», американская инди-драма о страстях повседневной жизни «одноэтажной Америки», и «Кто украл Banksy» – документальный фильм о работах загадочного уличного художника, оказавшего большое влияние на современную культуру. Обе картины опубликованы с русскими субтитрами.