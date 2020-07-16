Выставка в Ярославле представит эскизы к мультфильму об Александре Невском

Открытие выставки было перенесено с апреля из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.

На экспозиции представят эскизы и разработки типажей к новому анимационному фильму Александра Петрова «Князь», рассказывающему об Александре Невском. Изображения будут представлены на выставке в Ярославском художественном музее, сообщила заведующая информационно-издательским отделом музея Марина Полывяная.

Петров – художник-мультипликатор из Ярославля. В 2000 году его мультфильм «Старик и море» получил «Оскар».

Кроме эскизов к новому мультфильму, экспозиция покажет графические и живописные работы, созданные Петровым в ходе его путешествий по России, Африки и Италии. Также посетители увидят цикл иллюстраций к произведениям литературы и уникальные живописные композиции, созданные художником для одной из своих первых режиссерских работ, фильма «Корова».