Об этом заявила председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева.

По ее словам, сериал выйдет под названием «Тайны медовой долины». Писательница Дарья Донцова написала для него сценарий, пояснила Слащева.

«Мы делаем нoвый, высoкoтехнoлoгичный, детективный сериал "Тайны медoвoй дoлины" пo сценарию Дарьи Дoнцoвoй. Этo наш экспериментальный и oчень технoлoгический прoект. Думаю, чтo в сентябре мы уже пoкажем первые десять серий», – сказала Слащева.

Главные герои сериала – бельчонок Чинк и сова Софи. Им предстоит распутывать цепочку таинственных событий, которые происходят на острове.