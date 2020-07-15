Артисты Большого театра впервые выступят в античном амфитеатре Херсонеса

«Херсонес Таврический» станет площадкой фестиваля оперы и балета, сообщили в пресс-службе проекта.

В этом году государственный академический Большой театр России впервые в своей истории отправится в «Херсонес». Хотя в мире сложная ситуация и проведение концертно-зрелищных мероприятий сталкивается с ограничениями, фестиваль в «Херсонесе» состоится, говорится в сообщении.

В программу смотра войдут оперные арии, которые исполнят артисты театра, и балет «Кармен сюита». Как выяснилось, открытая площадка фестиваля поддерживает мировые тренды летних представлений open air и позволяет сохранить выступления Большого в современной ситуации.

IV Международный фестиваль оперы и балета состоится с 29 июля по 2 августа. В программу каждого концерта войдет оперная и балетная части.