В подвале петербургского дома нашли рисунки учеников Льва Лагорио 1893 года

Открытие сделали во время ремонта дома на Театральной площади, сообщает телеканал «Россия – Санкт-Петербург».

В ходе обследования подвала здания рабочие нашли коробку, в которой лежали три рисунка и вырванная из журнала гравюра. Так как работы были датированы 1893 годом, рабочие сообщили о своей находке руководству.

Ознакомившиеся с находками исследователи полагают, что рисунки могли принадлежать ученикам известного русского художника-мариниста Льва Лагорио. Именно он жил в доме 16 на Театральной площади с 1826 по 1905 год.

Лагорио родился и вырос в Феодосии, был одним из первых учеников Ивана Айвазовского. Получил известность благодаря своим морским пейзажам и картинам с видами Кавказа, а также работами на тему русско-турецкой войны. Похоронен в Петербурге на Новодевичьем кладбище.