Нижегородский Арсенал откроется 17 июля с соблюдением мер безопасности

Об этом сообщила пресс-служба государственного центра современного искусства.

«Арсенал» расположен на территории Нижегородского кремля, в свой день рождения 17 июля он вновь откроет двери для посетителей, закрытые из-за пандемии. В этом году центру современного искусства исполняется 23 года, это первый день рождения, который он празднует в составе ГМИИ им. А.С. Пушкина.

С 18 марта Арсенал был закрыт для посетителей из-за угрозы коронавирусной инфекции и работал в онлайн. После открытия посетителям потребуется носить маски и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра, для чего в пространствах созданы разметка и навигация.

Гости центра смогут ознакомиться с выставкой «Территория Победы», представляющей фотографии времен Великой Отечественной войны, переданные на экспозицию из коллекции московского Мультимедиа Арт Музея. Экскурсии и массовые мероприятия в Арсенале временно отменены.

21 августа в центре состоится торжественная церемония вручения Государственной премии «Инновация».