Могила авангардистов Ларионова и Гончаровой под Парижем стала мемориалом России

Распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

В соответствии с документом могила русских художников-авангардистов Натальи Гончаровой и Михаила Ларионова, которая находится на кладбище Иври-сюр-Сен в пригороде Парижа, включена в перечень зарубежных мест погребения, которые имеют для России историко-мемориальное значение.

Как указано в документе, место погребения Натальи Сергеевны Гончаровой и Михаила Федоровича Ларионова на кладбище Иври-сюр-Сен находится на участке 7-1-1-14.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому Минкультуры РФ будет осуществлять с 1 января 2021 года исключительные и иные права на произведения Ларионова и Гончаровой от имени РФ. Сейчас авторскими правами на работы художников управляет французское Общество авторов графического и изобразительного искусства ADAGP, соглашение России с которым заканчивается 31 декабря 2020 года.