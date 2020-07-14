Огромная статуя Атласа снова будет поставлена перед сицилийским Храмом Зевса

Скульптура высотой 8 метров и возрастом около 2500 лет будет восстановлена, пишет The G uardian.

Колоссальная статуя Атласа, веками похороненная среди древних руин, вскоре займет свое место среди древнегреческих храмов Агридженто на Сицилии. Городской археологический парк объявил, что произведение искусства, являющееся одной из самых знаменитых скульптур на острове, будет поставлено прямо перед Храмом Зевса.

В греческой мифологии Атлас был Титаном или богом, который был вынужден нести небо на своих плечах после победы над Зевсом, одним из следующего поколения богов, называемых олимпийцами. Статуя высотой восемь метров, построенная в 5 веке до нашей эры, была одной из почти сорока украшавших древнее здание, считавшееся самым большим дорическим храмом из когда-либо построенных.

«Восстановление статуи Атласа – это кульминация полной реставрации храма», - рассказал директор археологического парка Роберто Шиарратта. «За последнее десятилетие мы обнаружили и каталогизировали многочисленные артефакты, которые когда-то были частью первоначальной структуры... Цель в том, чтобы по частям воссоздать лучи Храма Зевса, чтобы восстановить часть его оригинального великолепия», – добавил он.

Работы по подъему статуи в Сицилийской Долине Храмов скоро начнут археологи и архитекторы. Событие приурочено к годовщине основания древнего города Акрагас (ныне Агридженто) 2600 лет назад.