Раскопки разрушенной Святославом столицы Хазарии перенесли из-за волокиты чиновников

Археологические работы были запланированы на 15 июля, пишет сетевое издание «Арбуз».

Перенос начала работ по изучению потерянной столицы Хазарского каганата, города Итиль, перенесли из-за проблем с получением «открытого листа», дающего археологам разрешение на раскопки.

По словам археологов, «волокита несколько растягивается». Однако экспедиция все же состоится, намеченные планы остаются в силе.

Ранее в ходе разведочных работ астраханские археологи нашли у поселка Семибугры поселение раннего средневековья общей площадью около 150 га, что соответствует территории большого города. По обширным залежам характерной керамики, находкам предметов быта и других артефактов ученые пришли к выводу, что обнаружена потерянная столица Хазарского каганата, разгромленная древнерусским князем Святославом.

Точное местоположение хазарской столицы до сих пор было неизвестно. Если в ходе археологических раскопок версия подтвердится, это станет крупнейшим историческим открытием последних 60 лет, говорится в сообщении.