Российские мультфильмы покажут на фестивале анимационного кино на Кипре

Об этом сообщают организаторы смотра в своём Facebook.

Международный фестиваль анимационного кино Countryside Animafest Cyprus - Views of the World пройдет на Кипре в августе. В его программу войдут работы мультипликаторов из России, говорится в сообщении.

В конкурсную программу входит 55 фильмов. Кроме национального и международного конкурсов, в программе будут показаны короткометражные фильмы для детей, созданные в последние два года.

В частности, на конкурсе будет представлен фильм «Он не может жить без космоса» (2019) Константина Бронзита. В афише смотра также присутствуют ленты таких российских мастеров анимации, как Алины Титоренко «Селезень, веревочка и желудь», Саши Свирского «Мой галактический двойник Галактион» и «Alphabets Heaven – Comte» российского аниматора Натальи Рысс.

В национальный конкурс анимационных работ вошла картина «Преступление и наказание» кипрской россиянки Дарьи Буркут. В детский конкурс вошли фильмы «Девочка-птичка» Екатерины Невоструевой, The Swamp Веры Вьюгиной и «Соседи» Валентины Архиповой.