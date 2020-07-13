Театр «Кремлевский балет» откроет 30-й сезон 6 сентября

Об этом сообщил директор театра Николай Троицкий в разговоре с ТАСС.

Юбилейный сезон театр будет начинать в условиях действующих ограничений из-за пандемии коронавируса. «Сейчас мы постепенно возвращаемся в привычный рабочий режим. Надеемся, что сможем открыть сезон по традиции ко Дню города Москвы, 6 сентября. Вновь зазвучит музыка Чайковского, его "Лебединое озеро"», – рассказал Троицкий.

Труппа готовится к открытию после четырехмесячной самоизоляции. По словам директора, вынужденный простой не повлиял на физическую форму артистов.

Для вхождения артистов в репетиционный график руководство «Кремлевского балета» разработало специальный щадящий режим, отметил Троицкий. «У нас 70 артистoв и 10 административных рабoтникoв, все oни oчень oтветственные, oни – лицo Кремля. Артисты ежедневнo разминались в самoизoляции, и сейчас в классе виднo, чтo oни не пoтеряли фoрму», – подчеркнул он.