Фестиваль искусств Петра Чайковского состоится офлайн





Смотр пройдет с 31 июля по 9 августа 2020 года, сообщает пресс-служба.

Местом проведения мероприятия традиционно станет подмосковный Клин. По словам директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры Оксаны Косаревой, в течение четырех месяцев пандемии организаторы особенно остро осознали ценность живого общения зрителя с артистом, заменить которое онлайн-трансляциями невозможно.

У фестиваля уже сложилась своя аудитория – зрители приезжают не только из двух столиц, между которыми находится Клин, но также и из других городов России. Все концерты фестиваля пройдут на открытом воздухе, количество мест в усадьбе Чайковского будет сокращено до 600 – 700.

На фестивале впервые будет работать выездная площадка-сцена, оборудованная на воде в клинском парке «Сестрорецкий».

В числе премьер смотра будет спектакль «Ч+Ч», посвященный 180-летию со дня рождения Чайковского и 160-летию со дня рождения Чехова. Николай Цискаридзе представит публике дивертисмент на основе фрагментов балетов композитора. В программе также драматический спектакль «Онегин. Лирические отступления», главные роли в котором исполнят Елизавета Боярская и Евгений Миронов.