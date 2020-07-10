На Тарханкуте пройдет ежегодный фестиваль экстремальных игр «Extreme Крым 2020»

Смотр состоится с 13 по 31 июля, сообщается на сайте правительства Крыма.

В этом году гостей и участников ждет насыщенная программа, говорится в сообщении. С 13 по 18 июля все желающие смогут посетить музыкальные мастер-классы, танцевальные баттлы и вечеринки в стилях House Dance, Dancehall и Hip-Hop.

Вторая неделя крымского фестиваля, которая пройдет с 18 по 26 июля, будет посвящена здоровому образу жизни и спорту. Спортсменов ждут соревнования по паркуру, открытые тренировки и мастер-классы по стритлифтингу, воркауту, каякингу, серфингу, виндсерфингу и кайтбордингу.

Кроме того, участников ждет йога, фитнес-тренировки и многое другое. «Закончится вторая неделя захватывающим экстрим-шоу от ведущих российских спортсменов», – говорится в сообщении.

Фестиваль Extreme Russia World Games завершат 25-26 июля выступления топовых российских спортсменов, которые покажут шоу из спорта на воде, паркура и прыжков с вышки.