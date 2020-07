Об этом сообщила ТАСС представитель аукционного дома Ребекка Риджилаупт.

Онлайн-аукцион получил название ONE: A Global Sale of the 20th Century («Один: Всемирный аукцион произведений искусства ХХ века»). Он будет проведен вместо торгов, планировавшихся в Нью-Йорке в конце июня и отмененных из-за пандемии коронавируса.

На аукционе в Нью-Йорке выставлена работа Пабло Пикассо «Алжирские женщины», одна из 15 работ, созданных по мотивам картины «Алжирские женщины в своих покоях» (1834) Эжена Делакруа. Ранее не выставлявшаяся на торги работа Пикассо оценивается в $25 млн.

Также на торги выставлены картина американского художника Роя Лихтенштейна «Обнаженная с веселым рисунком», которую оценивают в $20-30 млн, и полотно «Энни» (1962) современного американского художника Эда Рушея, также оцениваемое в $20-30 млн.

Коллекционерам Гонконга предложены картина современного художника Марка Гротьяна Untitled (Non-Indian #5), предварительно оцененная в $3,2-4,5 млн, и полотно современного немецкого художника Герхарда Рихтера Frost 1, оцененное в $6,2-8,8 млн.

На торгах в Париже будет представлена работа выходца из России Никола де Сталь (Николая Владимировича Сталь фон Гольштейн) (1914-1955) «Пляж в Агридженто». Эксперты оценили её в $4-6,2 млн. В Лондоне будет выставлен на продажу рисунок Пабло Пикассо «Портрет женщины», оцененный в полмиллиона долларов, а также картина итальянского художника Альберто Бурри (1915-1995) Rosso Plastica, оцениваемое в $3,5-4,3 млн.