В Мариинском театре состоятся первые балетные гала-концерты

Об этом сообщила пресс-служба театра.

В рамках продолжения фестиваля «Звезды белых ночей» в Мариинском театре состоится сольный концерт Дениса Мацуева, который можно будет увидеть в прямом эфире на mariinsky.tv. В субботу, 11 июля, артисты балетной труппы впервые выйдут на сцену после вынужденного перерыва длиной почти в четыре месяца.

Мариинский стал первым в мире театром, который после столь длительной паузы решился на балетный гала для зрителей. Также в субботу днем под управлением Валерия Гергиева прозвучит опера «Самсон и Далила» при участии Юлии Маточкиной и Михаила Векуа.

11 и 12 июля поклонников искусства танца ждут три гала-концерта. В программы вошли хореографические миниатюры, сцены из балетной классики, современные работы – коронные партии и любимые балетные номера звезд труппы и молодых артистов, громко заявивших о себе. Откроют субботнюю программу Мария Хорева и Владимир Шкляров, исполнив па-де-де из «Спящей красавицы», которое они впервые станцевали вместе в этом году во время дебюта балерины в партии Авроры. В яркой, полной страстей «Кармен-сюите» выйдут Екатерина Кондаурова и Евгений Иванченко, в элегичном дуэте из «Жизели» – Олеся Новикова и Филипп Стёпин. Алина Сомова и Ксандер Париш исполнят адажио из картины «Сон» балета «Раймонда», Анастасия Матвиенко станцует знаменитого фокинского «Лебедя», а Надежда Батоева и Константин Зверев – одну из самых красивых сцен поцелуя в истории танца – дуэт из «Парка». Завершат вечер Виктория Терёшкина и Кимин Ким. Они выйдут в заключительном па-де-де из «Дон Кихота», всегда вызывающем восторг зрителей. Аналогичная программа будет представлена в воскресенье днем.

Вечером 12 июля перед зрителями выступят: Оксана Скорик и Андрей Ермаков – в сцене из балета «Корсар», Мария Ширинкина и Максим Зюзин – в дуэте из «Ромео и Джульетты», Василий Ткаченко – в поставленном на него балете Максима Петрова «Keep». Молодые солисты Мария Ильюшкина и Никита Корнеев повторят адажио из «Лебединого озера» – своего первого большого спектакля, Мария Буланова и Тимур Аскеров выйдут в дуэте из «Шехеразады», а Анастасия Нуйкина и Александр Сергеев – в адажио из «Талисмана».