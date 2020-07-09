Международный конкурс имени С. В. Рахманинова будет проведен в 2022 году

Об этом говорится на официальном сайте Минкультуры РФ.

Замминистра культуры РФ Алла Манилова в режиме видеоконференции провела совещание рабочей группы по подготовке Международного конкурса пианистов, дирижеров и композиторов имени С. В. Рахманинова.

В совещании приняли участие инициатор проведения конкурса, народный артист России Денис Мацуев, гендиректор Московской филармонии Алексей Шалашов и гендиректор «Росконцерта» Андрей Малышев.

Сейчас Минкультуры совместно с инициативной группой из ведущих деятелей искусства работает над положением о конкурсе. В состав оргкомитета готовы войти Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Валерий Полянский, Владимир Федосеев, Михаил Швыдкой, Александр Сладковский, Алексей Шалашов, Александр Соколов и представители федеральных органов исполнительной власти и правительства Москвы.

Конкурс имени С. В. Рахманинова должен стать значимым событием в культурной жизни России, а также авторитетной площадкой для широкого показа достижений отечественных дирижеров, композиторов и пианистов.