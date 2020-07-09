В Петрозаводске создадут этнодеревню из финского эпоса «Калевала»

Об этом сообщает петрозаводский городской сайт Karelia . news .

В настоящее время идет разработка бизнес-плана для инвесторов, сообщает пресс-служба мэрии. Горожанам предлагается тоже внести свой вклад в реализацию инициативы, придумав звучное название для будущей этно-деревни.

Проект должен сделать столицу Карелии еще более привлекательной для туристов и местных жителей. Он будет реализован в рамках международной программы развития «Йоэнсуу – Петрозаводск: Пути роста».

По плану, этнографическая деревня станет центром инноваций в музейное дело, а также научной лабораторией археологов, антропологов, историков и реставраторов. Кроме того, объект может стать одной из главных достопримечательностей региона.

В музее будут под открытым небом проводиться театральные постановки по мотивам «Калевалы», выступления фолк-групп, конкурсы мастеров резьбы по дереву, кузнецов и кулинаров карельской кухни.