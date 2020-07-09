В разрушенном памятнике генералу Ли нашли капсулу времени с прядью из гривы его коня

Коробка была скрыта в статуе в 1894 году.

19 июня во время протестов Black Lives Matter вандалы с помощью ремня опрокинули две статуи солдат Конфедерации, бывшие частью большого обелиска в центре города Роли. На следующий день губернатор Рой Купер приказал убрать оставшуюся часть памятника.

В ходе работ рабочие нашли капсулу времени – ржавую металлическую коробку. Как выяснилось, в ней были предметы, принадлежавшие генералу Роберту Э. Ли. В ней был найден набор пуговиц от парадной одежды Ли, а также прядь волос из гривы его любимого коня – Путешественника.

Археологи нашли ряд других предметов времен Конфедерации, включая сборники песен, деньги и флаги, однако многие из артефактов сильно пострадали от времени. В распоряжении специалистов имеется также газетная вырезка от 25 мая 1894 года, в которой перечисляются все вещи, положенные в капсулу времени. Среди них камень из Геттисберга, бутон розы, который носил Ли, деньги, сборники песен и зарисовки генералов гражданской войны.

В коробке изначально находилась Библия, найденная в здании суда Аппоматтокса на следующий день после того, как Ли сдался генералу Союза Улиссу С. Гранту, положив конец гражданской войне.

Памятник представлял собой группу солдат Конфедерации. На вершине массивной колонны была статуя, изображавшая артиллериста, держащего пистолет. Ниже находились еще две статуи, одна представляла пехотинца Конфедерации, а другая – кавалериста Конфедерации. На каждой стороне монумента стояли две 32-фунтовые морские пушки.