Эксперты ГосНИИР разработали для музеев рекомендации по дезинфекции экспонатов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры РФ в среду.

Рекомендации для музеев по применению химических и технических средств при проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий разработал Государственный научно-исследовательский институт реставрации (ГосНИИР) по поручению Минкультуры России.

В документе говорится о том, как готовить к работе системы вентиляции и кондиционирования воздуха, об этапах и нюансах проведения сухой и влажной уборки.

Кроме того, разъясняется порядок использования и выбор дезинфицирующих средств и устройств обеззараживания, среди них выделяются такие, которые опасны для музейных предметов и не должны применяться ни в коем случае.

В соответствии с рекомендациями экспертов музеи должны обеспечить санитарно-эпидемиологическую обработку так, чтобы исключить негативное влияние на артефакты и музейные коллекции. Минкультуры РФ направило рекомендации подведомственным учреждениям и в адрес региональных министерств культуры всех 85 субъектов РФ.