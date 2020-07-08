Установивший точное место Куликовской битвы археолог умер в 66 лет

О смерти Михаила Гоняного сообщили в пресс-службе Государственного исторического музея.

«Седьмого июля скончался основоположник современной археологии Куликова поля, заведующий отделом комплексных историко-археологических исследований Государственного исторического музея Михаил Иванович Гоняный. Благодаря ему было научно локализовано место Куликовской битвы», – говорится в сообщении.

Исследователь создал основы методики по поиску следов исторических сражений. Разработанную им методику ученые успешно использовали, чтобы найти места битвы при Молодях (29 июля – 2 августа 1572 года), а также Бородине и Тарутине (7 сентября и 6 октября 1812 года).

Михаил Гоняный родился в подмосковном Подольске в 1953 году. В 1980 году окончил исторический факультет МГПИ, с 1981 года начал работать в Государственном историческом музее.

Историк защитил кандидатскую диссертацию на тему «Древнерусские памятники XII–XIV веков в районе Куликова поля». С 1995 года ученый вел поисковые работы в районе Куликова поля, руководил Верхне-Донской археологической экспедицией ГИМ.