Московским театрам разрешили открыться с 1 августа с ограничениями

08.07.2020
Театрам разрешили открываться при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества, пояснил Швыдкой на международном круглом столе «Музеи в эпоху кризиса».
Спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству выразил надежду, что к сентябрю долю зрителей можно будет увеличить, что важно и для музейных работников.
«Я думаю, что если нам разрешают, театральным людям, то скоро и музеи, в Москве во всяком случае, вернутся к более привычной жизни», – пояснил Швыдкой.
Учреждения культуры были закрыты с середины марта из-за ситуации с коронавирусом. С 16 июня начали открываться музеи при условии онлайн-продажи билетов и соблюдения необходимых мер безопасности.