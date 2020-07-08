Московским театрам разрешили открыться с 1 августа с ограничениями

Об этом сообщил худрук Театра мюзикла Михаил Швыдкой на онлайн-конференции в ТАСС.

Театрам разрешили открываться при условии ограничения числа зрителей до 50% от обычного количества, пояснил Швыдкой на международном круглом столе «Музеи в эпоху кризиса».

Спецпредставитель президента по культурному сотрудничеству выразил надежду, что к сентябрю долю зрителей можно будет увеличить, что важно и для музейных работников.

«Я думаю, что если нам разрешают, театральным людям, то скоро и музеи, в Москве во всяком случае, вернутся к более привычной жизни», – пояснил Швыдкой.

Учреждения культуры были закрыты с середины марта из-за ситуации с коронавирусом. С 16 июня начали открываться музеи при условии онлайн-продажи билетов и соблюдения необходимых мер безопасности.