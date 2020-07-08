Региональные учреждения культуры России оценили потери из-за пандемии в 22 млрд. рублей

Об этом сообщила замминистра культуры РФ Ольга Ярилова.

Заявление чиновницы было сделано на заседании комитета Совфеда по науке, образованию и культуре. По ее словам, в эту сумму вошли выпадающие доходы региональных учреждений культуры, потерянные из-за пандемии коронавируса.

«Мы провели мониторинг выпадающих доходов региональных учреждений, и это очень значительная сумма — более 22 млрд», – пояснила Ярилова. По ее словам, на сегодняшний день не обеспечено финансированием, как подтверждают регионы, 10,9 млрд рублей.

Министерство культуры РФ уведомило об этой проблеме Минфин РФ. По словам Яриловой, вопрос также находится в компетенции Минэкономразвития РФ.

Несмотря на потери, Минкультуры РФ продолжает финансирование грантовых программ, отметила замминистра. По ее словам, все запланированные конкурсы проводятся в свои сроки. «Единственная особенность этого года – практически все мероприятия, которые предлагают нам регионы, проходят в онлайн-формате», – подчеркнула Ярилова.