Музей Востока подготовил выставку «Амшей Нюренберг» к 75-летию Победы

Об открытии экспозиции сообщила пресс-служба музея.

Выставка построена по монографическому принципу и посвящена творчеству классика российского искусства Амшея Нюренберга. На выставке Нюренберга будет представлено более 50 работ художника в таких жанрах, как живопись, графика, рисунки и наброски из записных книг.

«В экспозиции будут представлены работы, которые художник сделал в эвакуации в Ташкенте», – цитирует пресс-служба слова гендиректора музея Александра Седова.

Экспозиция продолжает серию выставок Государственного музея Востока на тему «Художники в эвакуации». Ранее в музее уже были представлены такие проекты, как «Рахмат, Ташкент», а также «Азийский дом».