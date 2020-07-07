В «Петергофе» появится музей мирового садово-паркового искусства

Об этом сообщила на пресс-конференции в ТАСС гендиректор музея-заповедника Елена Кальницкая.

По ее словам, музей садово-паркового искусства разместится в Большой оранжерее Нижнего парка в течение года. В оранжерее, где ранее находился ресторан, будет создан уникальный музей, подчеркнула она.

«Мы задумали его как совершенно неожиданный вариант музея. Будут и электронные технологии», – сообщила Кальницкая. По ее словам, сейчас эксперты работают над проектом экспозиционного пространства.

Экспозиция будет создаваться на основе архивных материалов, собранных сотрудниками музея-заповедника. За время карантина они обнаружили в архивах документы о том, что сажали в парках Петергофа, и как растения привозились из-за границы.

Одна из сотрудниц, специалист по гравюре, подняла всю европейскую печатную графику, чтобы установить, что и в какое время сажали в парках Европы. Подобного музея истории паркового дела нет даже в Европе, отметила генеральный директор.