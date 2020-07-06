Об исследовании курганного некрополя в Гороховце сообщает Институт археологии РАН.

Множество средневековых погребений, находящихся под дорожками городского парка, изучают сейчас ученые в городе под Владимиром. В ходе изучения некрополя археологи обнаружили детали одежды и украшения второй половины XII века, когда был основан Гороховец.

Гороховецкий могильник занимает особое место среди курганных древностей Северо-Восточной Руси, отмечают ученые. Исследование позволит узнать, какими были первые поселенцы Гороховца, а также их быт, привычки и здоровье.

«Этo oдин из редких случаев прекраснoй сoхраннoсти курганных насыпей, сoставляющих единый ансамбль в черте сoвременнoгo гoрoда. На сегoдняшний день гороховецкий могильник состоит из 105 курганов, расположенных на территории городского парка на Пужаловой горе», – говорится в сообщении.

Курганный погребальный обряд, относящийся к языческой традиции, бытовал у восточных славян почти до XIII века. Во второй половине XII века традиция курганов исчезла во многих регионах Руси, в том числе в округе Суздаля и Владимира, отмечают исследователи.