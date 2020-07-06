В старой британской коллекции нашли неизвестную картину Рубенса за $4,3 млн

«Портрет Леди» датирован XVII веком, сообщает газета The Independent.

Картину фламандского художника Питера Пауля Рубенса нашли специалисты аукционного дома Sotheby's в Лондоне. Как сообщается, картина была сильно запылена и покрыта слоем лака.

«Портрет Леди» находился в частной коллекции в течение 139 лет. В 2017 году его приобрел неназванный покупатель за $97,2 тысяч.

Еще в 1902 году портрет был выставлен на показ в Королевской академии художеств в Лондоне как произведение Рубенса. Однако со временем авторство полотна забылось, в следующие 100 лет картина пылилась в одной из частных коллекций.

Владелец картины обратился в аукционный дом Sotheby's, который выставит её на продажу 29 июля. Ожидаемая цена продажи полотна составляет от $3,1 млн до $4,3 млн, сообщает издание.