Открытие музея Бунина в Воронеже оформят арт-объектами

Об этом ТАСС рассказала директор Литературного музея им. Никитина Светлана Деркачева.

Арт-объекты, созданные устроителями музея Ивана Бунина, будут установлены во дворе дома-музея. Открытие состоится 22 сентября к 150-летию писателя на его малой родине в Воронеже, рассказала Деркачева.

Среди них будут представлены уникальные авторские арт-объекты, в том числе фигура Бунина, его книга и антоновские яблоки, созданные в стилистике оформления самой экспозиции музея, пояснила директор музея. «Это расширит наше музейное пространство, потому что у нас получается очень маленький музей: 52 квадратных метра», – сказала она.

Арт-объекты создаются авторами художественного оформления музея Ивана Бунина в Воронеже. Это воронежские художники Александр Ворошилин и Анна Ворошилина, пояснила Деркачева.

Музей создается во флигеле дома, в котором родился писатель. В экспозиции впервые будут представлены экземпляры из бунинской коллекции воронежских музеев, в том числе охотничья сумка писателя, его Библия, книги с автографами, письма, среди которых письмо жены писателя Веры Муромцевой-Буниной дочери Сергея Рахманинова, а также картины друзей писателя, художников Петра Нилуса и Евгения Буковецкого.