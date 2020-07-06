Фестиваль «Новая волна» в Казани перенесен на год из-за коронавируса

Об этом в Instagram написал композитор и генпродюсер смотра Игорь Крутой.

Фестиваль «Новая волна» должен был пройти в Казани в конце августа 2020 года. Как сообщил Крутой, смотр отменен из-за пандемии коронавируса.

Вследствие закрытия мировых границ организаторы не смогли пригласить на смотр иностранных звезд и талантливых конкурсантов из других стран мира, участие которых придавало «Новой волне» статус международного конкурса на протяжении 18 лет.

«Поэтому организатором "Новой волны", компанией "АРС", было принято решение отказаться в этом году от проведения конкурса и всех концертов и мероприятий в его рамках», – написал Крутой. По его словам, встреча с любителями музыки должна состояться на фестивале в следующем году.