В затопленных пещерах Мексики нашли останки погибших при добыче охры 10 тыс. лет назад

Об открытии говорится в статье в журнале Science Advances.

Группа ученых из США нашла в Мексике первые подземные шахты палеоиндейского возраста, в которых погибли древние люди, добывавшие охру. Добыча охры шла в течение примерно двух тысяч лет, в период с 12 по 10 тысяч лет назад, поясняют ученые.

В конце плейстоцена берег моря в штате Кинтана-Роо находился дальше, чем сейчас, открывая вход в сухие прибрежные пещеры. Из них на данный момент исследованы несколько пещер общей длиной около семи километров.

Древнейшие хорошо сохранившиеся человеческие останки, ранее найденные в пещерах, не содержали информации о цели, ради которой древние люди забирались так далеко вглубь подземные лабиринты. Новые находки раскрыли эту тайну для ученых.

Сеть горизонтального пещерного лабиринта протяженностью около километра в районе Тулума представляет собой подземную шахту, в которой десятками поколений добывалась красная охра – наиболее популярный на протяжении всей мировой истории человечества минеральный краситель из оксида железа, из-за своего сходства с кровью применявшийся для сакральных ритуалов и погребений.

В пещере нашли прекрасно сохранившиеся благодаря затоплению остатки костров и каменных орудий из сталагмитов, а также каменные указатели для ориентации в пещере и другие артефакты, находившиеся среди ям для раскопок с остатками минерала высокой чистоты.