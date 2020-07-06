Баста выступит с живым концертом для автолюбителей в «Лужниках»

Об этом сообщает пресс-служба концертного агентства.

Российский рэпер даст летний живой концерт Live&Drive на парковке стадиона «Лужники» 18 июля, говорится в сообщении.

«18 июля именно он – Баста раскачает аудиторию Live&Drive!» – отмечает пресс-служба агентства.

Live&Drive – серия летних живых концертов, в ходе которых артисты выступают на сцене перед зрителями, которые сидят в своих автомобилях. Это позволяет соблюсти ограничения и социальную дистанцию между людьми, необходимые в период пандемии коронавируса.

В ходе выступления звук будет транслироваться через FM-приемники. Концерты идут каждую пятницу и субботу на парковке южного ядра стадиона «Лужники» в период с 3 июля по 29 августа.