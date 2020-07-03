Музеи Кремля ждут возможности открыть выставку «Карл Фаберже и Федор Рюкерт»

Об этом сообщила журналистам гендиректор ММК Елена Гагарина.

Затруднения вызваны тем, что половина экспонатов для выставки находятся в зарубежных собраниях. Прежде всего это касается изделий фирмы Карла Фаберже, отметила Гагарина.

«Залы полностью готовы, мы осуществили их застройку, мы издали каталог», – подчеркнула гендиректор ММК. По ее словам, возможность показать эту выставку появится совсем скоро.

С 1 июля появилась возможность возобновления межмузейного обмена между российскими музеями. Поэтому ММК постепенно будет посылать свои экспонаты в музеи, готовые их принять, прежде всего в музеи Челябинска и Екатеринбурга, сказала Гагарина.

В экспозицию «Карл Фаберже и Федор Рюкерт. Шедевры русской эмали» войдут произведения, сделанные из драгоценного металла с эмалью русскими ювелирными фирмами ХIХ – начала ХХ столетия. В выставочных залах Патриаршего дворца и Успенской звонницы планируется показать около 500 изделий из собраний России, Великобритании и США.