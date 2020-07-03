Фильм Данилы Козловского «Чернобыль» выйдет на экраны кинотеатров США

Об этом сообщает пресс-служба «Централ Партнершип».

Права на дистрибуцию в Северной Америке и немецкоговорящих странах приобрела Capelight Pictures, релиз в США состоится в сотрудничестве с MPI Media Group, отмечается в сообщении.

Зарубежные продажи картины будет вести кинокомпания «Централ Партнершип», закрывшая на Каннском онлайн-рынке несколько крупных сделок. Кроме того, ряд сделок был заключен на российском Key Buyers Event, говорится в сообщении пресс-службы.

Права на картину также были проданы в Латинскую Америку, Южную Корею, Японию, Испанию, Израиль и Прибалтику.

«Как для режиссера и продюсера, огромный американский рынок для меня, конечно же, очень важен. Я радуюсь любой стране, где будет в прокате наша картина и, судя по нарастающему интересу к фильму, многие страны ещё впереди», – цитирует пресс-служба слова Козловского.