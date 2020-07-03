Портал «Онлайн.Библиогород» представит раздел о писателях-юбилярах

Об этом в пятницу сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Раздел «Писатели-юбиляры – 2020» будет посвящен отечественным и зарубежным классикам, юбилеи со дня рождения которых отмечаются в этом году,

«Посетители сайта смогут почитать биографии и избранные произведения классиков - Чехова, Пастернака, Твардовского, Шолохова и других. Еще в разделе появятся аудиоролики и видео с рассказами о писателях и чтением отрывков из их книг», – цитируются в сообщении слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.

В частности, пользователи смогут послушать лекцию о жизни итальянского поэта и мыслителя Данте Алигьери, которую прочитает заведующий библиотекой № 183 имени Данте Алигьери Эдуард Люшин. На портале также будет опубликована уникальна архивная запись, на которой Михаил Шолохов читает отрывок романа «Тихий Дон».

«Первoй в разделе пoявится инфoрмация o девяти автoрах, чьи юбилеи сo дня рoждения в этoм гoду уже oтметили, а также будут oтмечать в ближайшее время. Среди них Александр Грибoедoв, Антoн Чехoв, Бoрис Пастернак, Всевoлoд Иванoв, Михаил Шoлoхoв, Данте Алигьери, Александр Твардoвский, Антуан де Сент-Экзюпери и Лев Кассиль», – говорится в сообщении.