Московский Синодальный хор открыл Рождественский фестиваль духовной музыки в Москве

Концерт-открытие Московского Рождественского фестиваля духовной музыки прошел 12 января в Доме музыки, сообщает Телеграм-канал Департамента культуры Москвы.





На концерте выступил Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова. Это один из старейших профессиональных хоров России: он был создан в столице в 1721 году. Сейчас коллектив очень востребован: его артисты дают концерты, ездят на гастроли и продолжают ежедневно петь в православных храмах.





Их выступление на фестивале сопровождалось звоном колоколов и органной музыкой.





Фестиваль, который проходит уже в 14-й раз, продлится до 21 января. Он включает в себя пять концертов. В программе выступления легендарных коллективов: хора Сретенского монастыря, Большого детского хора имени Попова, Академического большого хора «Мастера хорового пения». Органный вечер пройдет с участием заслуженного артиста РФ Даниэля Зарецкого.





Завершит фестиваль маэстро Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России.









Фото: Pixabay.com