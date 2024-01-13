Книгу олимпийского чемпиона по волейболу Александра Савина презентовали на выставке «Россия»

13.01.2024
Двукратный чемпион мира по волейболу Александр Савин представил на Международной выставке-форуме «Россия» свою книгу «Летающий слон, записки олимпийского чемпиона», сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона.
Автор подарил книгу губернатору Калужской области Владиславу Шапше.
На написание книги ушло более полугода. В ней волейболист отвечает на вопросы, которые ему задавали в течение жизни, передает ТАСС
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Александр Савин родился 1 июля 1957 года в Таганроге Ростовской области, в детстве переехал в Обнинск Калужской области. Олимпийский чемпион 1980 года, двукратный чемпион мира (1978 и 1982), двукратный обладатель Кубка мира (1977 и 1981), шестикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР. Его имя носит детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Обнинске.
Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов.
Фото: Pixabay.com