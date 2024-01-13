Книгу олимпийского чемпиона по волейболу Александра Савина презентовали на выставке «Россия»

13.01.2024

Книгу олимпийского чемпиона по волейболу Александра Савина презентовали на выставке «Россия»
Двукратный чемпион мира по волейболу Александр Савин представил на Международной выставке-форуме «Россия» свою книгу «Летающий слон, записки олимпийского чемпиона», сообщили в пресс-службе правительства и губернатора региона.

Автор подарил книгу губернатору Калужской области Владиславу Шапше.

На написание книги ушло более полугода. В ней волейболист отвечает на вопросы, которые ему задавали в течение жизни, передает ТАСС.

Александр Савин родился 1 июля 1957 года в Таганроге Ростовской области, в детстве переехал в Обнинск Калужской области. Олимпийский чемпион 1980 года, двукратный чемпион мира (1978 и 1982), двукратный обладатель Кубка мира (1977 и 1981), шестикратный чемпион Европы, 13-кратный чемпион СССР. Его имя носит детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва в Обнинске.

Международная выставка-форум «Россия» проходит с 4 ноября 2023-го по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, экспозиции представляют все 89 российских регионов.

Фото: Pixabay.com