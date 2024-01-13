На выставке в Пскове показали редкую картину Валентина Серова «Принц»

В федеральном Псковском музее-заповеднике впервые представили акварельную работу «Принц» Валентина Серова, которая была создана в начале XX века, сообщили в пресс-службе музея.





Картина была написана для подготовки занавеса для балета «Шахерезада» Н.А. Римского-Корсакова для Русского сезона Дягилева в Париже. Эскизы и наброски к этому балету находятся в Третьяковской галерее, передает ТАСС





Работа «Принц» не выставлялась ни разу после окончания реставрации картинной галереи. Она создана выдающимся русским живописцем Валентином Серовым в 1911 году, который считается одним из первых русских импрессионистов.





Для создания образа юного всадника на скакуне мастер использовал традиционные образы персидского искусства.





На выставке также представлены работы художников объединения «Мир искусства». Расцвет его деятельности пришелся на первое десятилетие XX века. Здесь представлена работа Анны Остроумовой-Лебедевой «Вид на Миллионную улицу» 1909 года и полотно «Балет. Привал комедиантов» Александра Бенуа.









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