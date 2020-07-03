О вердикте кассационной инстанции сообщает издание France Info.

Картина Камиля Писсарро «Сбор гороха» была похищена нацистами у еврейского коллекционера Симона Бауэра в годы Второй мировой войны. Нынешние владельцы картины, американская супружеская пара, купили ее в 1995 году на аукционе Christie’s за 800 тысяч долларов.

По их словам, они ничего не знали о происхождении работы. В 2017 году внук Бауэра нашел картину в каталоге выставки парижского музея Мармоттан-Моне и подал в суд, который обязал американцев вернуть работу наследникам в соответствии с указом от 21 апреля 1945 года, отменяющим все акты конфискации режима Виши.

Супруги обратились в суд с кассационной жалобой, однако после разбирательства, тянувшегося три года, суд отклонил ходатайство. Адвокат родственников Бауэра назвал это решение «историческим». По его словам, оно не только восстанавливает права его клиентов, но и создает прецедент для других подобных дел.

Американцы рассчитывают обратиться в Суд по правам человека, так как являются добросовестными приобретателями и не собираются платить за преступления антисемитского правительства Виши.

Всегo в кoллекции Бауэра былo 93 рабoты, все oни были кoнфискoваны в 1943 гoду и перепрoданы. Сам oн пoсле освобождения из кoнцлагеря успел вернуть лишь небoльшую их часть дo свoей смерти в 1947 гoду.