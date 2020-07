Ветераны британского рока призвали Лондон спасти живую музыку

Об открытом письме музыкантов сообщает NME.

С просьбой немедленно принять меры для спасения живой музыки в стране от «катастрофического ущерба» выступили такие группы и исполнители, как The Cure, Radiohead, Пол Маккартни, Ник Кейв, The Rolling Stones, Пи Джей Харви, The Coldplay и другие артисты.

Открытое письмо министру цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Оливеру Доудену подписали более 1400 музыкантов, в том числе Рита Ора и Лиам Галлахер. В нем они подчеркивают огромное значение живых концертов и отмечают, что правительство не может игнорировать его.

Музыканты в своем письме требуют финансовой поддержки, которая необходима индустрии для выживания.

«Если власти ничего не сделают для поддержки этого искусства в Великобритании, мы навсегда потеряем важные аспекты нашей культуры», – заявила организатор фестиваля Glastonbury Эмили Ивис.