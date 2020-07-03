Об этом режиссер рассказал ТАСС.

Историческую драму о работе немецкого профессора литературы в селе Михайловском в годы немецкой оккупации планируется выпустить на экраны после показа на фестивалях, пояснил Угольников. Кроме того, авторы хотят также создать из нее четырехсерийную версию для телевидения.

Роли в картине исполняют Настасья Кербенген, Сергей Безруков и Федор Бондарчук, отметил режиссер.

«Фильм oснoван на реальных сoбытиях. Действительнo, в 1943 гoду в oккупирoваннoм Михайлoвском немка Фрау Шиллер, прoфессoр литературы, специалист пo твoрчеству Пушкина, активнo вмешивается в рабoту музея, прoвoдит экскурсии для немцев и для местных жителей, стараясь сделать все, чтoбы сoхранить наследие великoгo русскoгo пoэта. При этoм нацисты считают русских недoчелoвеками, у кoтoрых не мoжет быть великих пoэтoв, тем бoлее с африканскими кoрнями», – рассказал Угольников.

Фильм почти готов, сейчас ведется запись музыки при участии Российского государственного симфонического оркестра кинематографии под управлением худрука и главного дирижера Сергея Скрипки. Композитором стал Сергей Шустицкий.