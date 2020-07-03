Фестиваль современного искусства EverArt Weekend пройдет онлайн

Мероприятие состоится с 3 по 5 июля, сообщила пресс-служба организующего мероприятие арт-агентства Everal.

Тема фестиваля – «Искусство на расстоянии», на открытии будет представлен аудиовизуальный пластический перформанс «Рекурсия», созданный студией интерактивного искусства Kuflex, композитором Leksha Yankov и танц-художницей Юлией Арсен, говорится в сообщении.

«Это микс живого музыкального и пластического выступления, компьютерной игры и фантастического фильма», – рассказали в пресс-службе. Зрители перформанса смогут в реальном времени влиять на визуальный и звуковой контент шоу с помощью онлайн-чата, отмечается в сообщении.

Из-за ограничений фестиваль в этом году пройдет онлайн на платформе сайта, в соцсетях и на площадке сервиса «Яндекс.Коллекции». Всего будет представлено более 50 событий фестивальной программы, в том числе выставки художников, документации перформансов, общение с кураторами и звездами арт-сцены.

В фестивале примут участие 30 галерей и 300 художников, в том числе московские галереи и центры – центр современного искусства «Винзавод», музей АРТ4, арт-пространство Cube, галерея RuArts, галерея «ГУМ-Red-Line» и другие.